Новое исследование, проведенное учеными Университета Бата и Королевского колледжа Лондона в Великобритании, показывает, что люди с аутизмом проявляют меньше эмпатии и меньше понимают чувства других людей.

В то время как аутизм напрямую связан со сложностями в адаптации к жизни, в последние годы ведутся споры о том, испытывают ли аутисты трудности в обработке эмоций и в какой именно форме это происходит.

Дело в том, что существуют - это признают специалисты во всем мире - трудности в измерении эмпатии, а в случае с аутистами этот процесс осложняется еще и тем, что многие из них также испытывают алекситимию, условие, известное как "эмоциональная слепота".

«Люди с алекситимией сталкиваются с трудностями в понимании собственных и чужих эмоций», -говорят исследователи. Тем не менее, проводившиеся ранее исследования не прояснили, сталкиваются ли аутичные люди без алекситимии с той же проблемой.

В ходе двух крупномасштабных опросов, в которых было отобрано более 650 взрослых людей с диагнозом «аутизм», ученые измерили связь между аутистическими тенденциями и алекситимией и провели детальный тест на эмпатию.

В результате был сделан вывод, что «хотя принято ассоциировать аутизм с плохими социальными навыками, низкая способность к эмпатии не является негативным фактором, - говорит соавтор исследования Люси Ливингстон из Института психиатрии, психологии и неврологии в Королевском колледже Лондона. - Эмпатия полезна в жизненных ситуациях, но это может быть умственно утомительным упражнением. А избирательное сочувствие, например, понимание чувств некоторых (особенно близких) людей, может привести к ухудшению состояния больного. Возможно, что более низкая эмпатия для людей с аутизмом на самом деле имеет преимущества, которые мы пока еще не полностью понимаем."

Исследователи надеются, что их результаты будут использованы для улучшения понимания и принятия людей с аутизмом.

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