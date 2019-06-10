Ученые: подростковая депрессия негативно отражается на родителях

Подростковая депрессия может оказать значительное влияние на всю семью. Новое исследование американских ученых показывает, что родители депрессивных подростков тоже находятся в «психологической группе риска».

"Семья - взаимодействующая, хрупкая экосистема, и перекос в настроении подростка может существенно изменить баланс семьи, по большей части в негативную сторону," - заявляет автор исследования Келси Говард, клинический психолог, докторант медицинского факультета Северо-Западного университета.

Исследование строилось на анализе данных о 322 молодых людях, которым был поставлен и клинически подтвержден диагноз «депрессия».

Результаты показывают, что в то время, как депрессивные подростки проходили активное лечение, конфликты между родителями, хоть и случались, но не были особо острыми. Но как только лечение детей заканчивалось, личные отношения родителей в 68% случаев ухудшились.

«Семьи могут отодвинуть свои проблемы на задний план, пока подросток получает помощь. А как только лечение заканчивается, они вынуждены сталкиваться с тем, что кипело, но на что закрывали глаза, пока здоровье ребенка было под угрозой", - сказал Говард.

Чтобы избежать подобных проблем, исследователи рекомендуют родителям также пройти курс психотерапии.

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