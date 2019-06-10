Нежелание следовать за толпой - признак высокого интеллекта

Ученые всего мира пытаются найти объяснение тому, почему у одних людей уровень интеллекта выше, чем у других. И можно ли в обычной жизни, без тестов и прочих методик выявить человека с высоким IQ.

Очередной «признак гениальности» обнаружили исследователи, изучавшие, какое влияние оказывает на отдельного индивидуума социум.

В исследовании приняли участие 100 человек. Рабочая гипотеза, что неким гарантом безопасности является копирование поведения окружающих, подтвердилась после анализа тестов большинства респондентов - добровольцев. В то же время часть участников показала, что, прислушиваясь к мнению большинства и поступая вопреки своим собственным чувствам, они чувствовали сильнейший дискомфорт. И, стремясь уберечься от этого, разрушительного для психики состояния, эти люди отказывались от общепринятых взглядов и не старались «соответствовать толпе».

Именно эта группа и показала на втором этапе эксперимента более высокий уровень интеллекта. Таким образом, был сделан вывод о том, что нежелание следовать за толпой - это признак высокого уровня интеллекта. Именно он, уверены ученые, «заставляет» людей принимать решения, не полагаясь на мнение других.

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Фото: fedpress.ru