Мало спать – вредно для психики

Масштабное исследование состояния психического здоровья, к которому было привлечено 110, 5 тысяч американских студентов, из которых 8642 были профессиональными спортсменами, подтвердило гипотезу о том, что для нормального функционирования психики человеку нужно не менее 7 часов сна в сутки.

Ученые аризонского университете, проводившие работу, сделали такой вывод по результатам ощущений испытуемых: в течение месяца суммировались дни, когда по утрам они не чувствовали себя отдохнувшими и анализировался уровень проявления симптомов нарушения психического здоровья.

Как оказалось, если ночью было мало сна, психика отвечала на это негативной реакцией: в 21% случаев - плохим настроением, на 24% больше становилось вспышек гнева, 25% - беспокойства и на 28% - функциональных проблем.

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