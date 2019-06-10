ВЦИОМ: как россияне выбирают друзей

Россияне любят и умеют дружить. Это давно уже общеизвестный факт.

Как сегодня мы выбираем себе друзей, узнали специалисты ВЦИОМ, проведя 5 июня масштабный опрос в формате телефонного интервью, участниками которого стали 1600 жителей всех регионов страны.

Результаты подтвердили предположения социологов о том, что жители России в последние годы продолжают активно избавляться от многих религиозных, социальных и гендерных предубеждений.

Так, например, 82% респондентов дружат с людьми противоположного пола. Из них 92% в возрасте 24-34 лет и 90% - с высшим образованием,

84% опрошенных заявили, что возраст - дружбе не помеха и у них есть старшие либо младшие друзья.

Для 69% респондентов неважно, одинаков ли с ними уровень дохода приятелей. Однако, 29% заявили, что не имеют друзей, «беднее», чем они сами.

52% россиян рассказали, что в вопросе дружеского общения «не заморачиваются» с вероисповеданием, а для 46% это принципиальный вопрос.

Примерно такая же картина и с национальностью: 64% респондентов - интернационалисты, а 35% дружат только с представителями своего народа.

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