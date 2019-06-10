Учёные заявили о вреде Twitter для школьников

Научные сотрудники одного из итальянских университетов провели исследование, по результатам которого заявили: популярный мессенджер Twitter отрицательно влияет на успеваемость детей и подростков.

В проведенном ими эксперименте приняли участие 1,5 тысячи молодых людей - ученики старших классов и студенты. Все они были «хорошистами» и «отличниками». Всем дали задание прочитать роман Луиджи Пирандело (итальянский драматург). После прочтения одна группа участников делилась впечатлениями со своими подписчиками в Twitter и там же обсуждала текст с ними и своими преподавателями. Вторая группа анализировала и обсуждала роман традиционно, на уроках.

В заключительной части эксперимента - участники писали тест по прочитанному произведению. Самые низкие баллы - на 25 - 40% ниже - получили ребята из 1 группы (той, что анализировала роман в Twitter).

Психологи говорят, что виной тому так называемый «эффект соцсети» (в данном случае Twitter): когда человек высказывает своё, как ему кажется, авторитетное мнение, не озаботившись глубоко вникнуть в обсуждаемый вопрос. А остальные участники «разговора» по той же причине поддерживают, и любая ошибка широко тиражируется.

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Фото: dimantos.ru