Исследование: каким видится идеальный отпуск

Социологи российской группы компаний «СЕКС.РФ» в преддверие сезона отпусков изучали, как предпочитают отдыхать наши граждане. И - по просьбе психологов - как отпуск влияет на семейные отношения.

Респондентами в этот раз стали 228 жительниц Москвы. Петербурга и Нижнего Новгорода.

Как оказалось, 73% из них ничего не имеют против раздельного с супругом отдыха, а для 17% это в принципе неприемлемо. 4% признались, что всегда отдыхают с мужем «поодиночке».

44% женщин все же предпочтут куда-то отправиться вместе с любимым мужчиной. 31% считает, что отдыхать раздельно полезно, ибо расставание укрепляет отношения.

Но, при этом 59% рассказали, что секс в отпускной период у них бывает чаще, чем обычно, а у 6% сводится практически к нулю.

Что же касается «погоды в доме», то половина респонденток уверены, что отпуск укрепляет отношения. А для 2% чаще «чреват» ссорами и разладом.

Способы хорошо отдохнуть в отпуске у опрошенных россиянок тоже различны:

42% мечтают расслабиться на пляже, 19% - о заграничном вояже. 13% предпочтут любому отдыху дачный.

А вот турпоходы, поездки в горы и прочие активные виды времяпрепровождения нравятся лишь 6%. Еще меньше дам - 3% опрошенных - хотели бы поехать на экскурсию по нашей стране.

3% признались, что «не накопили денег» и проведут отпуск дома. А 1% этим летом будет работать.

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