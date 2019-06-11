Создан онлайн-тест для определения игровой зависимости

Группа ученых из Австралии, Китая и Англии объявила об успешном завершении работы по разработке онлайн-теста для диагностики игровой зависимости.

Необходимость его очевидна. Ведь с недавних пор увлечение видеоиграми ВОЗ признала болезнью. И даже внесла в список Международной классификации болезней.

Тест позволяет определить заболевание на ранних стадиях. Единственное условие - абсолютная честность больного при ответах на вопросы. По завершении теста человек, его проходящий, получает N-ное количество баллов и на основании этого делается вывод о наличии или отсутствии у него игровой зависимости.

К примеру, у получившего 5 баллов болезни пока нет, но есть предрасположенность, и надо пересмотреть свое поведение.

Провериться на зависимость желающие смогут самостоятельно: ссылка на онлайн - тест будет, по заверению разработчиков, размещена в свободном доступе.

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