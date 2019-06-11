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Исследование: что взрослые люди посоветовали бы юному себе
О каких промахах и ошибках, совершенных в молодости, сожалеют взрослые люди и какие советы они - будь такая возможность - дали бы юным себе - ответы на эти вопросы искали психологи из университета Клемсона (США) Робин Ковальски и Энни МакКорд.
Они опросили людей старше 30 лет и признаются, что полученные результаты были вполне ожидаемы: советы самому себе мало чем отличаются от тех, которые родители дают своим детям:
- не женись на ней;
- продолжай образование;
- копи, поменьше трать;
- не пей так много и т.п.
То есть, в большинстве своем, люди в зрелом возрасте жалеют о возможностях, упущенных в плане отношений, карьеры и образования.
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