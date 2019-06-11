Исследование: что взрослые люди посоветовали бы юному себе

О каких промахах и ошибках, совершенных в молодости, сожалеют взрослые люди и какие советы они - будь такая возможность - дали бы юным себе - ответы на эти вопросы искали психологи из университета Клемсона (США) Робин Ковальски и Энни МакКорд.

Они опросили людей старше 30 лет и признаются, что полученные результаты были вполне ожидаемы: советы самому себе мало чем отличаются от тех, которые родители дают своим детям:

не женись на ней;

продолжай образование;

копи, поменьше трать;

не пей так много и т.п.

То есть, в большинстве своем, люди в зрелом возрасте жалеют о возможностях, упущенных в плане отношений, карьеры и образования.

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