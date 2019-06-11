Ученые: анонимность в интернете – причина хамства в комментариях

Специалисты американского Центра изучения общественного мнения изучили поведение интернет - пользователей, оставляющих комментарии в соцсетях, блогах и на сайтах. Их заинтересовал вопрос: почему люди предпочитают делать это анонимно.

Проведенный опрос показал, что анонимные комментарии более резкие, а порой и откровенно грубые.

Такое поведение психологи называют "эффектом сетевого раскрепощения» - анонимность в сети избавляет от всех - абсолютно всех - сдерживающих поведенческих норм.

Профессор психологии Артур Сантана университета Хьюстона, проанализировав 900 случайно выбранных комментариев, половина которых была размещена анонимно, а вторая имела подписи, заметил ощутимую разницу: в выражениях не стеснялись 53% анонимов и 29% зарегистрированных пользователей.

«Возможность скрыть свою личность, - заключил ученый, - поощряет невежливость в интернете».

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