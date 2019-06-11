Ученые выявили черты характера, способствующие появлению наркозависимости

Социальная среда во многом является важным фактором распространения наркомании. При этом, одни люди становятся потребителями зелья, в то время как другие, живущие в той же среде, сопротивляются.

Является ли это различие случайным или есть некие черты характера, помогающие людям избежать зависимости? Можно ли оценить риск потребления наркотиков для разных профилей личности? Отличается ли этот риск для разных препаратов? Ответы на эти вопросы искали члены исследовательской группы, в составе которой были специалисты в разных областях.

В ходе работы они анализировали данные об использовании 18 различных психоактивных веществ. Было задействовано 1885 добровольцев. Вывод однозначен: психологическая предрасположенность к наркомании - не миф, она реально существует.

При этом, зная ее отличительные черты можно с большой долей уверенности предсказать, какой именно наркотик будет употреблять человек. Например, существует значительная разница между потребителями экстази и героина - утверждают ученые.

«Как правило, - говорится в отчете исследователей, - потребители наркотиков в целом характеризуются более высокими невротизмом, открытостью опыту; в меньшей степени расположенностью к общению и более низким сознательностью».

При этом, у потребителей героина более четко выражены невротизм, экстраверсия и значительно ниже открытость и импульсивность, чем у потребителей экстази.

В настоящее время специалисты разрабатывают комплекс психологических тестов, которые позволят выявить склонность к употреблению наркотиков еще до того, как человек станет зависимым. Это позволит скорректировать его поведение и, как надеются авторы работы, уберечься от наркомании. Как говорится: предупрежден - значит, вооружен».

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