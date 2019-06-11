Нейромаркетинг: как защититься от перекупщиков знают в IKEA

Шведская компания - гигант, производитель мебели и предметов интерьера и товаров для дома, IKEA, стремясь защитить свою продукцию от перекупщиков и спекулянтов совместно с группой изобретателей агентства «Социальная лаборатория Огилви» (Ogilvy Social Lab) из Брюсселя разработали прибор, который может «считывать» импульсы мозга и сердечный ритм.

По словам представителей компании, этот сканер поможет определить «недобросовестных» покупателей - тех, кто не хочет иметь вещь, а приобретает ее исключительно с целью втридорога перепродать через Интернет - сайты типа eBay.

Прибор еще в апреле прошел испытания в одном из выставочных комплексов IKEA во время презентации новой коллекции ковров Art Collection. Выпущенные небольшой партией на основе эскизов «звездных» дизайнеров Крейга Грина и Вирджила Абло, они стоят до 500 долларов.

Опасаясь того, что кто-нибудь приобретет ковер и выложит его на продажу в интернет (что лишит всю коллекцию эксклюзивности), потенциальных покупателей проверяли при помощи сканера: прибор надевали на человека, после чего он рассматривал ковры.

Если устройство фиксировало, что какой-то из них вызывает у него сильную реакцию, покупка оформлялась. Если особой реакции не было - то нет.

По итогам эксперимента IKEA рассказала, что ни один из эксклюзивных ковров, проданных с помощью нейросканера, не попал впоследствии на eBay. Чего, по словам маркетологов компании, никак нельзя сказать про ковры, проданные «традиционно».

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Фото: supreme-me.com