Как уберечь себя от искушения изменить – выяснили психологи

Исследователи из Университета Нью-Йорка опросили 362 взрослых гетеросексуалов, чтобы узнать, как они избегали соблазнов изменять своим партнерам во время отношений.

1. "Улучшение отношений"

75% респондентов в возрасте от 19 до 63 лет, выбрали этот способ в качестве своей основной тактики.

Этот прием предполагает исключительное внимание к своему партнеру: приглашать на свидание (даже если вы давно женаты), делать приятные мелочи и сюрпризы, чаще заниматься сексом.

2. "Упреждающее избегание"

Так психологи назвали тактику, при которой человек, состоящий в браке (или постоянных отношениях) запрещает себе смотреть на посторонних мужчин/женщин и старается не допускать двусмысленных ситуаций. Таких участников опроса оказалось 18%.

3. "Отступление от искушения"

Те, кто следовал этой тактике (7% от общего числа опрошенных), заранее начинали вызывать в себе чувство вины перед партнером. Поводом могли быть даже фривольные мысли. А о человеке, вызвавшем желание, старались думать в негативном свете.

Впрочем, как отметили в итоговом отчете исследователи, ни одна из этих стратегий не дает 100% защиты от измены.

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Фото: dailymail.co.uk