Ученые раскрыли причины женской мастурбации
Причины женской мастурбации - в желании избавиться от стрессового состояния и расслабиться. К такому выводу пришли психологи швейцарского института сексуального консультирования.
Они провели исследование, в котором приняли участие 425 женщин из Германии, средний возраст которых - 26 лет.
После обработки заполненных ими опросных листов, выяснилось, что 94,5% женщин мастурбировали хотя бы один раз в жизни. У большинства первый опыт был в 14 лет. 91,5% участниц отметили, что наличие отношений с мужчиной не стало причиной для прекращения самоудовлетворения. Из 5,5% девушек, которые никогда не мастурбировали, часть была фригидна, а другая часть - уверена, что получение сексуального удовольствия возможно только с любимым человеком.
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Фото: boombo.info