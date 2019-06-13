Ученые назвали любопытство признаком высокого интеллекта

Американским исследователи провели очередное исследование, направленное на выявление причин, по которым у людей бывает высокий интеллект.

Им удалось связать уровень IQ с любопытством. И доказать, что именно оно влияет на развитие ума.

Ученые провели ряд экспериментов, участниками которых стали 500 человек. Добровольцы выполняли специально подобранные задания, оценив результаты специалисты обнаружили, что чем любопытнее человек, тем более высокий у него показатель IQ.

По словам исследователей, их выводы не стали чем-то сенсационным, поскольку они вполне логичны: человек, стремящийся узнавать новое, таким образом постоянно повышает свои знания - тренирует у себя мыслительные умственные процессы.

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