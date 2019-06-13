Ученые рассказали, как распространяются суеверия

Приметы, появившиеся в незапамятные времена, продолжают в немалой степени управлять жизнью современного человека. Конечно, сейчас мы не определяем место строительства на основании того, как ведут себя птицы (а именно так поступали когда - то в Риме). Но вот 13-этажных домов у нас нет, а черные коты - по-прежнему изменяют траекторию нашего движения по улице.

Почему, несмотря на всю нерациональность примет и отсутствие какой - либо обоснованной их мотивации, многие продолжают в них верить? Ответ на этот вопрос попытались найти биологи из пенсильванского университета (США).

Они провели на основании теории игр (пытается предсказать, как люди будут взаимодействовать и принимать решения в определенной ситуации) анализ поведенческих паттернов и выяснили, как суеверия утвердились в обществе и встроились в жизнь.

«Самое интересное в нашей работе это то, что мы показываем в ней, как в обществе возникают наборы убеждений, превращающиеся затем в нормы поведения», - отмечает Эрол Акчай, доцент кафедры биологии, автор исследования.

«Суеверия накапливаются постепенно, - добавляет еще один участник работы, Брайс Морски. - Человек говорит: "Хорошо, я считаю, что, когда наблюдаю это событие, должен вести себя так, потому что другой человек будет вести себя так же", и со временем, если ничего негативного не случается, то суеверия приживаются и становятся поведенческим стереотипом».

Простой пример: светофор. Человек, видя его сигнал, либо останавливается, либо продолжает идти. То есть, говорят ученые, поступает рационально, учитывая полученный «знак».

Приметы же, в большинстве своем, основаны на множестве сигналов, которые отмечались ранее и укрепились в сознании. А теперь, даже спустя очень долгое время, способны направлять действия, так как много раз подтверждали успешность определенного решения.

По итогам проведенных экспериментов ученые пришли к выводу, что современные люди, более рациональные, чем наши далекие предки, не слепо следуют приметам, а делают это только тогда, когда видят (или убеждены), что они «работают». В противном случае просто отказываются от них, перестают «верить в приметы».

В дальнейшем исследователи планируют организовать социальные эксперименты, чтобы увидеть, могут ли люди начать придумывать свои собственные суеверия или убеждения, если отсутствуют чужие.

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