Ученые нашли причину «возвращения» страхов

Воспоминания о пережитом некогда страхе всплывают в голове и мешают адекватно реагировать на причины, их вызвавшие - такое состояние знакомо каждому. На кого - то они «накатывают» при определенных обстоятельствах, а у кого-то превращаются в самые настоящие фобии.

Откуда они берутся и как с ними бороться? Ответ на эти вопросы искали нейробиологи из техасского университета.

"Благодаря трудам русского исследователя Павлова и его знаменитым на весь мир собакам, известно, что воспоминания, насколько бы давними они ни были, появляются неожиданно, вызывая, говоря научным языком, спонтанное восстановление (рецидив) переживаний, - говорит руководитель исследования Майкл Дрю. - А вот причину этого процесса мы до сих пор не знали. Ее -то в своей работе и пытались отыскать».

По словам ученого, именно понимание причин возврата страхов сможет «отладить» систему профилактических мер по ее возвращению и найти более эффективные, нежели есть сегодня, способы лечения фобий, тревожности и других расстройств психики.

В своей работе исследователи описали так называемые «нейроны вымирания», которые, активируясь в мозге, подавляют страшные воспоминания.

«Неожиданным для нас открытием, - говорит Майкл Дрю, - стало то, что клетки мозга, подавляющие память о пережитом или навязанном (это когда сам человек не испытывал чего-то, но боится, следуя стереотипам) страхе, «прячутся» в гиппокампе. Ведь мы привыкли считать, за страх "ответственна" совершенно другая часть мозга - миндалина. Мы предполагаем, что гиппокамп, "руководящий" памятью и ориентацией в пространстве, "связывает" страшные воспоминания с местом, где они произошли».

По мнению авторов открытия и ученых, которые с ним уже ознакомились, теперь появился шанс понять, почему экспозиционная терапия (основной на сегодня метод лечения расстройств, связанных со страхом), не всегда успешно работает.

Читайте также: Вы видите призраков? Проверьте вентиляцию

Фото: yandex.ru/clck