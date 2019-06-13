Ученые: телевизор в спальне вреден для ребенка

Телевизор, стоящий в спальне, отвлекает ребенка и мешает ему развиваться. В будущем это может быть чревато социально-эмоциональными трудностями в общении. А еще способствует нарушению обмена веществ в организме - так как перед экраном чаще всего «поедается» что-то нездоровое, но вкусное.

К таким выводам пришли психологи Школы психообразования Монреаля. Они на протяжении нескольких месяцев наблюдали за группой 4-хлетних детей, опросили тринадцатилетних подростков, а также сделали анализ данных проводившегося в конце 90-х годов 20 века в Квебеке исследования развития 1859 детей.

«Первые годы жизни являются критическим периодом в развитии ребенка, - говорит автор исследования Линда Пагани. - Часы, которые дети проводят перед экраном, влияют на их рост и развитие, особенно если TV-панель находится в уединенном месте, например в спальне».

По словам Пагани, отвлекаясь на телевизор, дети рискуют не получить достаточного количества навыков взаимодействия с другими людьми.

«Проведение слишком большого количества времени за просмотром телевизора, стоящего в детской комнате, может нанести вред общему интеллектуальному развитию дошкольников», говорится в опубликованном отчете исследователей.

Поэтому психологи и педиатры в один голос рекомендуют создавать дома зоны, где не разрешается использовать любые электронные девайсы.

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Фото: whatisgood.ru/tv