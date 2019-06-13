"Гипертония белых халатов" увеличивает риск смерти от болезни сердца

Необходимость посетить врача мало у кого связана с приятными эмоциями. Большинство людей испытывают тревогу, а некоторые - самый настоящий страх.

Но мало, кто знает, что причина таких - необъяснимых, казалось бы, с точки зрения логики чувств, кроется в глубинах нашей психики. Даже термин специальный для названия этой фобии есть - «гипертония белых халатов».

Ученые из университета штата Пенсильвания провели исследование и узнали, насколько она опасна для здоровья человека.

Стресс, который испытывает человек при виде людей в белых халатах, объясняется тем, что пребывание в больнице нередко связано с неприятными процедурами или плохими новостями. По данным исследователей, примерно у 20% необходимость идти в больницу вызывает резкий скачок давления. И для этих пациентов опасность смерти от болезни сердца возрастает в два раза.

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