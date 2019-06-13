Люди-"совы" могут изменить ритм внутренних часов

Люди «совы» и «жаворонки» испытывают определенные сложности тогда, когда ритм жизни требует от них изменить привычки, продиктованные биологическими часами.

Хорошую новость для «сов» озвучили австралийские ученые: изменить «внутренние часы» можно меньше, чем за месяц. И без какого - либо медикаментозного вмешательства.

К такому выводу привел эксперимент, участие в котором приняли 22 добровольца.

На протяжении 3 недель они просыпались и ложились спать на 2-3 часа раньше обычного. Таким образом длительность сна и его качество не пострадали. Все это время они по-максимуму использовали естественное освещение, избегая искусственного (что оказалось несложным, поскольку новый режим укладывался как раз в длину светового дня.

Кроме того, участники эксперимента завтракали, обедали и ужинали «по часам». К моменту окончания эксперимента оказалось, что когнитивные и физические показатели «сов» (теперь уже бывших - подчеркивают экспериментаторы) увеличились, психическое здоровье улучшилось, а уровень стресса снизился.

Читайте также: Московское время - 15 часов, в Петропавловске-Камчатском - полночь

Фото: yandex.ru/clcк