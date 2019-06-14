Как мужчины становятся геями

Почему мальчики, вырастая, становятся геями и в чем причина нетрадиционной сексуальной ориентации - ответы на эти вопросы искали американские ученые.

Группа специалистов из университета города Торонто провела масштабное исследование, участниками которого стали 800 гомосексуалистов. Как сообщают в своем отчете ученые, им удалось обнаружить 3 фактора, влияющие на формирование сексуальной ориентации.

Первый получил условное название «эффект старшего брата». Заключается он в том, что шанс вырасти геем на 15% выше у тех мальчиков, в семье которых уже есть несколько старших братьев. Специалисты объясняют это тем, что во время беременности в организме матери раз от раза возрастает количество определенного вида антител. Они и воздействуют на гормональный фон плода.

Второй фактор - леворукость. Среди левшей, как оказалось, на 34% больше геев.

Третий фактор - наследственность. Если в роду у матери либо у отца были гомосексуалисты, то вероятность вырасти геем у мальчика повышалась в разы.

Но эти три фактора тоже, подчеркивают исследователи, не являются единственными причинами. У 63% участников эксперимента не был отмечен ни один из них. То есть, врожденные особенности лишь в третьей части случаев нетрадиционной ориентации выступают, как основная причина.

Читайте также: Похищение Европы геями. Грозит ли это России?

Фото: s.qguys.com