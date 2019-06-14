Дети, у которых ИМТ отличается от нормы рискуют «получить» депрессию

Иранские ученые в ходе изучения причин детской депрессии сделали неожиданное открытие.

Внимательно проанализировав медицинские данные 25 тысяч школьников от 6 до 18 лет, специалисты увидели, что существует прямая взаимосвязь между полом ребенка, его весом и склонностью к депрессивным состояниям. А точнее, зависимость индекса массы тела (ИМТ) от состояния психики.

Оказалось, что девочки с ожирением имеют склонность к депрессивным расстройствам. У мальчиков же наоборот - риск депрессии выше, если ИМТ ниже нормы.

Впрочем, говорят исследователи, не менее важными факторами являются и, как традиционно принято считать, экономический и социальный статусы семей, в которых дети растут. А также влияние общественной культуры.

Читайте также: Ученые установили зависимость ИМТ у детей и социально-экономического статуса семьи

Фото: yandex.ru/clck