Странные поступки человека объясняются с помощью квантовой физики

«В мире нет ничего иррационального. В том числе и все поступки, которые совершает человек, все принимаемые им решения имеют свое объяснение», - заявляет профессор университета штата Огайо, Чжэн Джойс Ван.

По ее мнению, подверженному серией исследований и экспериментов, причину поведения человека вообще и того, какие решения он принимает, можно объяснять с позиций законов квантовой физики.

«Квантовое мышление, - утверждает Чжэн Ван, - помогает нам (людям) принимать важные решения, находясь перед лицом неизвестности».

Впервые на такую мысль профессора и ее команду натолкнуло изучение вопроса о том, почему ответ человека (или принятое им решение) связан с тем, каким образом был задан вопрос. Именно тогда Чжэн Джойс Ван предложила отойти от попыток объяснить поведение испытуемого с точки зрения классической для психологии теории вероятности и обратиться к процессам, происходящим в мозге.

Условно говоря, мозг - это кантовый компьютер, а значит, процессы, происходящие в нем, можно описать с помощью математических и физических формул.

Оказываясь в ситуации выбора (когда нам надо принять решение) мозг переключается на режим «неоднозначного мироустройства» (именно эти процессы изучает квантовая физика): где состояние частиц неопределенное, вероятностное.

Мы, выбирая, не уверены в том, что чувствуем, в том, какой вариант предпочтительнее, имеющаяся информация ограничена. У нас нет времени на то, чтобы «просчитать» (в привычном смысле) варианты поведения.

«Наш мозг не может хранить и «предъявлять» по поступившему запросу все. Мы не всегда имеем четкое представление о происходящем. Но если вы зададите мне вопрос вроде «что ты хочешь съесть на обед?», я подумаю и приду к конструктивному и четкому ответу, - говорит Вонг. - Это и есть квантовое познание».

Новое направление психологических исследований, над которым работает группа Чжэн Джойс Ван, в настоящее время еще только делает первые шаги. Но это не помешает вам, когда в следующий раз кто-то назовет ваш поступок или решение иррациональным, сказать, что вы повинуетесь законам квантовой физики.

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Фото: top-psy.ru