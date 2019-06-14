Вера в теорию заговора – толчок к экстремизму

Французские психологи из университета Фрибура провели исследование, направленное на изучение противостояния между сторонниками теории заговора (конспирологии) и величины вероятности случайного стечения обстоятельств.

Себастьян Диегес, руководитель исследования, говоря о причинах выбора темы работы, отмечает, что сегодня в мире широко распространены самые разнообразные теории заговора. И число их увеличивается, стоит только произойти какому-нибудь трагическому событию.

Что же на самом деле правит миром: случайность или планомерность и целенаправленность процессов? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, ученые провели три независящих друг от друга эксперимента.

В рамках каждого из них участники - добровольцы выполняли по несколько заданий. Например, они должны были, изучив некий набор букв, решить: расположены они в случайном порядке или так было задумано.

Как стало понятно при подведении итогов экспериментов, те люди, которые верят в возможность (даже гипотетическую) заговора, пытаются найти ее в любых «запутанных» обстоятельствах.

Выступая с докладом по результатам исследования, Диегес особо подчеркнул, что «подобные убеждения влияют на принятие решений и могут подталкивать людей к экстремистским действиям. То есть, теперь, после окончания этого эксперимента, перед научным сообществом возникла задача выявить психологические и социальные механизмы влияния теорий заговора, чтобы эффективно устранять возможные угрозы».

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Фото: akdat.com/ekstremizm