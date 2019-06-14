Обонятельный бренд – страшная сила

Запах свежеиспечённого хлеба, аромат духов, похожих на мамины, флер цветущей черемухи - ароматы способны вызвать волну воспоминаний, перенести мыслями в прошлое и настроить на определённый лад. Со всеми людьми, способными их чувствовать, они легко это проделывают.

Свойство запахов воздействовать на психику давно изучается учеными во всем мире. А сейчас, когда до него добрались маркетологи, появилось даже целое направление «обонятельный бренд». То есть, запах стал полноправным участником маркетинговой цепочки.

Понять, насколько он эффективен в сферах продаж и оказания услуг, попытались психологи из Индии.

В качестве отправной точки для своего исследования они взяли давно известные физиологам данные: человек способен запоминать

35% информации, поступающей от обонятельных органов;

5% увиденного;

2% услышанного.

Именно на это делают ставку маркетологи, использующие запахи для того, чтобы бренд стал узнаваемым.

В этот раз психологи поставили целью выяснить: действительно ли аромат влияет на повышение лояльности потребителей к бренду и влияет на оценку качества услуг. И можно ли подобрать запах, который будет нужным образом воздействовать на целевую аудиторию (людей, на которых ориентирован конкретный бизнес).

В течение 3 месяцев психологи опрашивали постояльцев самого «звездного» отеля индийской Калькуты. В результате было установлено, что запах в помещениях гостиницы настолько важен для людей, что способствует удержанию старых и притоку новых клиентов. Даже еда в ресторане и поведение обслуги оказались не столь важными.

СПРАВКА от GT: Традиционно «стимулирующими» считаются ароматы свежеиспечённого хлеба, чистого белья, скошенной травы, свежесваренного кофе, воздуха после дождя, цветов, ванили, шоколада, а также, как ни странно, - рыбы с жаренным картофелем и бекона.

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Фото: yandex.ru/clck