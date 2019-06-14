Чувство юмора - не показатель ума

Профессор из Великобритании Джеффри Холл занимается изучением связи между интеллектом и чувством юмора.

Его последние исследование - результаты которого опубликованы в журнале «Эволюционная психология» (Evolutionary Psychology) - дает основание утверждать, что «юмор - далеко не всегда является признаком ума».

Чтобы прийти к такому заключению, профессор провел 2 эксперимента.

В первом участие приняли 35 человек. Они, по просьбе Холла изучали профили 100 незнакомых им людей в Facebook. Задача - дать оценку личности каждого.

Вывод ученого: люди, у которых более развито чувство юмора проявили себя как экстраверты, а не интеллектуальные личности.

Во втором эксперименте участвовали 300 молодых людей - студентов колледжей. Они оценивали свое чувство юмора. А затем эти данные сверялись с экзаменационными оценками.

Результат этого эксперимента полностью совпал с итогами первого.

«Таким образом, - резюмирует профессор Джеффри Холл, - удалось установить, что чувство юмора делает человека экстравертом, то есть он ориентирован на общение, действует по большей части импульсивно, не особо контролирует свои эмоции. При таком наборе психологических качеств вероятность стать интеллектуалом стремится практически к нулю».

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Фото: meme-arsenal.com