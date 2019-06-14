Мобильный телефон усугубит депрессию

Группа ученых мичиганского университета провела исследование на предмет того, каким образом воздействуют на состояние психики человека, у которого случилась беда, современные гаджеты. В частности - мобильные телефоны.

Отправной точкой экспериментов стал научно доказанный ранее факт, что люди, всем видам общения предпочитающие виртуальное, крайне редко оказываются удовлетворенными его результатами.

Прабу Давид, автор исследования, выдвинул гипотезу, что получить полноценную моральную поддержку при помощи средств мобильной связи (телефонов) не получится. И оказался прав.

Более того, как говорят психологи - члены возглавляемой им группы - симптомы депрессивного состояния от разговоров по мобильному могут усиливаться. В частности, это происходит из-за того, что у человека, переживающего страдание, возникает психологическая зависимость от звонков.

«Хотя мобильные технологии создают иллюзию полноценного общения, - говорит Давид, - факт остаётся фактом: это искусственная коммуникация. И она не способна заменить общения человеческого».

Психологи настоятельно рекомендуют: если вам грустно, тяжело, вы расстроены - уберите телефон подальше. Встретьтесь с близкими людьми. Только так они смогут вам помочь.

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Фото: yandex.ru/clck