Достижимые цели делают нас счастливее

У большинства людей есть какие-то цели в жизни, работа над которыми и двигает нас вперед. От глобальных до повседневных - великое множество целей напрямую влияет на нашу оценку жизни, причем, согласно данным специалистов Базельского университета, стоит всегда делать их «видимыми», то есть в общем достижимыми. Что даст такой подход?

Ход исследований

Коллектив Базельского университета проделал большую работу, собрав данные 973 участников от 19 до 92 лет. Каждый из добровольцев заполнил анкету, в которой оценил важность и достижимость целей в различных областях жизни - здоровье, личностный рост, богатство и т.п. (всего 10 вариаций). Через 2 и 4 года часть участников попросили снова заполнить такие же анкеты. Результаты опросов доступны в «European Journal of Personality», ну а мы приведем краткую выжимку.

Результат: ближе цели - лучше настроение

Наиболее интересная закономерность: если человек сообщал о том, что поставленные им цели в целом достижимы, то он был счастлив вне зависимости от того, достигли они желаемого или нет. Само по себе ощущение и понимание того, что цель реальна, делали респондентов стабильнее психологически и эмоционально. Так что ученые вывели закономерный итог: позитивные ощущения порождает не само по себе выполнение цели и не сама по себе ее постановка как выполнимой, а именно чувство контроля над собственной жизнью.

Интересно, что от возраста найденный эффект не зависит, но зависит от вида цели. Выбиравшие социальные или связанные со здоровьем цели респонденты были более удовлетворенными положением дел.

Возраст определяет приоритеты

Янина Бюлер, ведущий автор исследования и аспирант Базельского университета, также подчеркивает, что новые данные помогут подтвердить ряд важных теорий психологии развития - например, зависимость целей от возраста.

Так, молодые участники опроса были склонны выбирать как более важные показатели личностный и профессиональный рост, тогда как пожилые отдавали предпочтение целям, связанным с социальной активностью и здоровьем. Конечно, утеря интереса к одним целям и возрастание - к другим не происходит моментально, но прямая зависимость все же есть.

В целом же психологи рекомендуют сделать две вещи:

обозначить цели, которые важны для вас именно в текущий момент;

при необходимости «разобрать» их так, чтобы каждая «деталь» казалась более достижимой.

При таком подходе даже в случае неудачи вы будете ощущать себя психологически комфортно, поскольку с большей долей вероятности станете счастливыми чуть позже.

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Фото: liniya-udachi.ru