Мозг по-особому реагирует на статьи, которые станут вирусными

Какие статьи, новости в интернете становятся вирусными? Это сложно предсказать, по-настоящему вирусная история, кажется, происходит чисто случайно.

Команда исследователей из Университета Пенсильвании создала модель «вирусности», показывающая нейронные механизмы, которые задействованы, когда люди решают: поделиться статьей или нет.

В двух исследованиях, по 41 и 39 человек в каждом, они использовали томографию для мониторинга мозговой активности участников.

Ученые сосредоточились на тех областях мозга, которые связаны с ценностью, нашим чувством себя и социального познания - все это считается коррелятами «вирусности».

Участники исследования читали различные публикации в интернете, а ученые следили за показателями их мозговой активности. «В большинстве случаев, -отмечается в отчетном докладе, - корреляция была достаточно сильной, чтобы мы могли предсказать, насколько вирусной станет/стала статья, просто взглянув на данные сканирования мозга».

Их выводы подтверждают идею о том, что мы делимся статьями, которые представляют для нас какую-то ценность или помогают укрепить наш социальный статус.

Тем не менее, какими бы привлекательными ни были эти выводы для средств массовой информации, в этом исследовании есть много нестыковок. Например, участникам было предложено самостоятельно сообщить, поделятся ли они статьей или нет, и в примерно 45% случаев их ответ не совпал с показаниями приборов.

Тем не менее, результаты работы уже стали хитом среди средств массовой информации. Как иронично заметил один американский таблоид, «у него только один недостаток: если вы хотите узнать, что станет вирусным, вам, возможно, придется инвестировать в аппарат МРТ».

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Фото: pakalertpress.com