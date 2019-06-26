Желание подростков побыть в одиночестве не приводит к депрессии

Психологи Калифорнийского университета устроили опрос среди молодежи с целью выяснить, не склонны ли любители одиночества к депрессии и проблемам в общении. Исследование показало, что одиночки не испытывают каких-либо сложностей, а уединение с учетом современных реалий может оказаться даже полезным. Но только в случае, если оно вызвано позитивными эффектами и добровольно.

Одиночество - не симптом расстройства психики

В исследовании, опубликованном в издании «Journal of Adolescence», отмечается интересная вещь: в современном мире одиночество воспринимается как легкая форма девиации, то есть как отклонение от нормы.

Происходит это из-за развития мобильной связи и Интернета - современный человек, по сути, находится в вольном или невольном контакте с другими людьми буквально 24 часа в сутки. Из социальных сетей в телефоне в социальные сети в компьютере - классическая схема проведения отдыха для многих современных горожан.

Из-за этого и сформировалось мнение, что одиночество является первым признаком проблем с психикой. Для проверки данного мнения и был проведен эксперимент.

Все зависит от человека: одиночки бывают разные

Психологи провели анкетирование 979 человек, 803 из которых представлял и группу «от 18 до 25 лет», а остальные - группу «средний возраст - 16 лет». Анкета была составлена таким образом, чтобы выявить причины, по которым люди хотят остаться в одиночестве. Это было необходимо для отделения добровольного одиночества от навязанного (чаще всего вызываемого социальным притеснением). К примеру, предлагалось выбрать наиболее близкие к истине утверждения среди вариантов вроде «Я чувствую, как заряжаюсь энергией, когда нахожусь в одиночестве» или «Если рядом со мной люди, мне некомфортно».

Результаты, по словам исследователей, весьма показательны и четко делят респондентов на группы «одиночек». Те, кто хотел побыть в одиночестве из-за негативных эффектов (депрессия, отчужденность, проблемы в личной и социальной жизни) подвергались большему риску возникновения депрессии. А те, кто искал одиночества по «позитивным» причинам (стремление отдохнуть, подумать и расслабиться) психологически были вполне стабильны.

По словам Вирджинии Томас, ставшей соавтором итоговой статьи, эксперимент показал, что одиночество - это не всегда плохо. «Нынешнее общество направлено скорее на экстравертность (импульсивность, общительность, готовность к риску). Так что для молодых людей бывает очень полезно оказаться в одиночестве и спокойно поразмышлять», - уточняет Вирджиния.

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Фото: medium.com