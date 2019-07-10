Глобальное потепление может увеличить количество самоубийств

По мере того, как климат меняется, уровень моря будет повышаться, природные катаклизмы усиливаться, города становиться все жарче. Но, в дополнение к серьезным проблемам глобального потепления, вероятно, будет множество косвенных проблем, многие из которых мы можем не предвидеть.

Новое исследование о природе изменения климата рассматривает психологические последствия потепления климата на людей, с особым акцентом на психическое здоровье. Хотя работа является несколько предварительной, авторы выделяют широкую тенденцию роста числа самоубийств по мере повышения температуры и указывают, что в будущем эта проблема может только ухудшиться.

Исследователи из Соединенных Штатов, Чили и Канады объединили данные о самоубийствах в США и Мексике с данными о температуре за десятилетия назад. Они обнаружили небольшую, но устойчивую тенденцию, доминирующую в данных: поскольку погода становится теплее, самоубийства становятся все более распространенным явлением. Интересно, что корреляция была гораздо более значимой в Мексике, где увеличение среднемесячной температуры на 1 градус Цельсия означало увеличение уровня самоубийств на 2,1 процента. В США такое изменение означало только 0,7 процента роста.

Хотя эти цифры могут быть не очень большими, они могут привести к тысячам погибших в совокупности. По их словам, к 2050 году мы можем ожидать от 9 000 до 44 000 случаев самоубийств в год. По данным Американского общества по предотвращению самоубийств, самоубийство уже является 10-й по значимости причиной смерти в США. Около 45 000 человек умирают каждый год.

Авторы пока не могут предсказать, почему более высокие температуры могут привести к большему количеству самоубийств, хотя есть свидетельства того, что наше поведение существенно меняется, когда становится все жарче. Например, люди становятся более жестокими, и одно исследование даже показало, что более высокие температуры приводят к большему количеству голосов за действующую партию на политических выборах.

Исследователи также изучили сообщения в социальных сетях, указывающих на депрессию, и обнаружили, что сообщения в Твиттере с депрессивным подтекстом также выросли в жаркие месяцы. Это еще одно свидетельство, подтверждающее их выводы, хотя, как они отмечают, их исследование рассматривает исключительно широкие тенденции и мало что может сказать об отдельных случаях самоубийства.

Работа проливает свет на один из многих косвенных эффектов изменения температуры. Вероятно, увеличение числа самоубийств является одним из многих различных эффектов, которые потеплениебудет оказывать на наш разум и тело. Полностью остановить изменение климата, возможно, уже невозможно, но мы, по крайней мере, можем подготовиться к грядущему быстро меняющемуся миру.

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Фото: medboli.ru