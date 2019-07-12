Лучшие друзья одинаково мыслят

Что объединяет лучших друзей? Они любят шутить на общие, локальные темы, обсуждать одних и тех же людей. И "виной" тому не одна только психология.

Как оказалось, у близких друзей даже мозговая активность весьма схожа в определенных ситуациях.

Это обнаружили исследователи из Дартмутского колледжа. Они проанализировали результаты сканирования мозга людей, которые дружат достаточно давно и увидели, что их мозг реагирует на мир сходным образом.

В исследовании приняли участие 280 студентов Дартмунда. Они смотрели разнообразные видеоролики. Среди них были и комедии, и скучные фильмы, и политические выступления, и музыкальные клипы, и научно-популярные ролики. Пока ребята смотрели видео, оно были подключены каппаратам МРТ, которые регистрировали нейронная активность мозга.

Проанализировав результаты сканирования,ученые увидели, что мозг тех, кто заявил о себе, как о друзьях, реагирует на увиденное сходным образом.

Области мозга, вовлеченные в распределение внимания, эмоциональный отклик и рассуждения на высоком уровне, давали одинаковые "показания".

Таким образом, исследование выявило двойную связь - люди, мыслящие схожими категориями, склонны заводить дружбу. Однако, предполагают ученые, общение с определенными людьми также со временем может приводить к формированию схожего мышления. Эта догадка ляжет в основу следующей работы группы.

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Фото: dvinsk.lv