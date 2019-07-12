Простой трюк для повышения доверия

Всякий раз, когда мы слышим какое-либо сообщение, быстроего обдумываем и решаем:верим услышанному или нет. Казалось бы, все просто.

Но проведенные исследования показывают, что для нашего мозга это непростая задача.

Звуковые исследования

В ходе исследования, проведенного в Science Communication, было изучено, как при изменении качество звука на видео менялось его понимание людьми.

В первом эксперименте они начали с пары видео на YouTube по технике и физике. Сначала часть испытуемых посмотрели их "в оригинале". Потом после цифрового манипулирования со звуком (изменили его качество) показали второй группе.

Результаты показали: во всех случаях слушатели считали, что информация в клипах с лучшим качеством звука была более достоверной, а их темы - более интересными.

Как резюмируют исследователи в своем отчетном докладе: «Несмотря на идентичный контент, люди оценивали информацию болеескептически, когда качество звука было низким, предполагая, что качество звука может влиять на достоверность».

Хотя это, безусловно, для ютуберов с дорогим звуковым оборудованием, это также важный вывод для всех, кто узнает новости, то есть для большинства из нас. «Когда вы затрудняете людям обработку информации, она становится менее достоверной», - говорит один из соавторов в пресс-релизе.

В эпоху фальшивых новостей и все более изощренных медиаманипуляторов все, что влияет на наше понимание событий, обязательно будет использовано. И, как обычно, лучшая защита от такой манипуляции - это просто знать об этом заранее и подумать, делает ли ваш мозг какие-либо предположения, которые вам не нужны.

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Фото: fashionfresta.com