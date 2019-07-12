Как характер влияет на жизненный успех

Более 6000 респондентов, масштабный анализ данных и результаты, которые прямо говорят о связи «личностная черта - успехи в жизни»: все это в исследовании ученых Колледжа Колби (США). Руководитель исследования, психолог Кристофер Сото, занимается личностной психологией и давно хотел проверить, насколько верны данные прошлых исследований в этой области. Забегая вперед: связь действительно есть. Но обо всем по порядку.

Как проходило исследование

Свое исследование Сото назвал «Life Outcomes of Personality Replication (LOOPR)», а цель его была проста - проверить результаты прошлых 78 исследований в области связи личностных качеств и достижений в жизни. Особенно его интересовали такие качества, как экстраверсия, готовность открываться новому, добросовестность, нейротизм и жизненные успехи. Данный набор называется «Большая пятерка», поскольку эти качества позволяют предсказывать поведение конкретного человека.

Кристофер провел опрос 6126 человек, в ходе которого выявил, есть ли у респондентов перечисленные качества, и если да, то как именно они влияли на жизненный путь. В качестве ориентиров на этом пути были выбраны успехи в карьере, политические предпочтения, удачные отношения и контакты с органами правопорядка.

Результат: связи «черта - результат» работают

По итогам исследования в 85% процентах случаев полностью подтвердилась взаимосвязь черты личности и результата. То есть наличие у человека определенного качества с большой долей вероятности определит его решения на жизненном пути и в конечном итоге повлияет на достижение целей.

Ученые считают, что результат очень важен для развития личностной психологии, однако отмечают, что заполнение анкет классифицируется как «метод самоотчетности» и может быть неточным. Возможно, в будущем будут проведены аналогичные эксперименты с использованием как личного интервьюирования, так и наблюдение за выборками.

Личностная психология сегодня весьма важна, поскольку позволяет установить точную картину личности конкретного человека, а также более подробно узнать о его взаимодействии с окружающим миром. Изучаются также и индивидуальные различия, что в совокупности дает весьма полезный пакет данных, который может пригодиться как ученым, так и, к примеру, политикам.

Отметились, к слову, в изучении концепции личности и специалисты нашей страны: к примеру, Ю.В. Щербатых и К. К. Платонов разработали собственные определения понятия «личность». Так что разработки в этой области - важная часть современной науки.

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