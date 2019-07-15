Почему яркие предметы кажутся большими

Новое исследование ученых из Бостонского колледжа посвящено изучению того, как насыщенность цвета предмета влияет на наше восприятие его размера.

В качестве рабочей была взята гипотеза, что чем насыщеннее цвет, тем крупнее выглядит предмет. Почему так?

Хенрик Хагтведт, руководитель исследования, ныне адъюнкт-профессор маркетинга в Бостонском колледже, почти десять лет был художником. В середине 2000-х он резко сменил сферу интересов и сосредоточился на пересечении маркетинга и искусства.

Влияние цветовой насыщенности - один из интуитивных эффектов, которые Хагтведт в настоящее время тщательно изучает. Вместе с Адамом Бразелем он провел ряд экспериментов, изучая то,как насыщенность цвета влияет на его восприятие.

Например, участников одного просили наполнить чашку желе. Когда цвет чашки был более насыщенным, испытуемые наливали в нее больше. Участники другого испытания должны были оценить размер ноутбука, который был либо насыщенного цвета, либо нет. Более яркий воспринимался ими как более крупный.

Всего было проведено шесть экспериментов, каждый из которых подкреплял теорию о том, что насыщенность цвета визуально "увеличивает" предметы.

«Мы обнаружили, что более насыщенный цвет вызывает определенный уровень возбуждения нейронов. Мы невольно заостряем на ярком объекте внимание, - говорит Хагтведт. - Именно эффект привлечения внимания "увеличивает" его в наших глазах».

Это согласуется с предыдущими исследованиями, которые показывают, что более крупные вещи имеют тенденцию больше привлекать внимание.

Результаты этой научной работы уже применяются в маркетинге и упаковке продуктов, а также в дизайне веб-сайтов и в других коммерческих областях.

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Фото: storecalc.com