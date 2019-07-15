Обещание заплатить за работу сразу сводит на нет желание прокрастинировать

Модное слово "прокрастинация" оправдывает тех, кто,вместо того, чтобы выполнять работу предпочитает бездумно сидеть в Интернете или как-то иначе "убивать" время. А потом, когда сроки начинают "поджимать", лихорадочно, на грани нервного срыва, доделывает дела.

Как найти мотивацию, чтобы вовремя начать и закончить дело?

Проведя специальное исследование этого вопроса, специалисты из Американской психологической ассоциации, выяснили, что стимулом приступить к работе является перспектива получить вознаграждение сразу по окончании дела.

Психологи провели серию экспериментов, чтобы проверить, как выбор времени вознаграждения влияет на внутреннюю мотивацию человека.

Например, испытууемым поставили задачу отметить различия между двумя изображениями. Части из них сказали, что они получат награду сразу после того, как закончат; другие думали, что ничего не получат еще в течение месяца. Из первой группы на 20 процентов больше людей выплнили задачув сжатый срок по сравнению с группой с отсроченным вознаграждением.

В другом эксперименте исследователи хотели узнать, перевесит ли размер награды эффект времени ее получения. В этот раз одна группа участников получали меньшее вознаграждение, но сразу после выполнения задания, другой группе приходилось ждать, но получали они больше. Первая группа на 35% эффективней выполнила задание.

Основной вывод исследователей: можно повысить уровень внутренней мотивации людей просто гарантировав им немедленную оплату работы.

Это может показаться не сенсационным откровением, но это ценная информация для руководителей бизнеса,считает Кейтлин Вулли, один из авторов исследования.

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Фото: wezz-y.com