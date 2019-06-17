Специалисты агентства общего социального обследования при чикагском университете опубликовали результаты проведенного ими опроса, из которых следует, что молодые люди, которых называют миллениалами, за последнее десятилетие в три раза реже занимаются сексом, чем более старшие люди в их возрасте.

По данным ученых, к концу второго десятилетия 21 века у рекордного числа людей от 20 до 30 лет нет половой жизни.

В частности, каждый четвертый участник опроса отмечал, в прошлом году не разу не занимался сексом. Из них 28 % - мужчины. Среди женщин поколения Y таких 18 %. Кстати, еще 10 лет назад только у 8 % были подобные сложности.

Ученые считают, что «виновник» ухудшения сексуальной активности миллениалов - активное развитие технологий и тот образ жизни, который они предпочитают вести.

«Люди сегодня больше, чем когда бы то ни было раньше, времени проводят дома. Даже работать многие предпочитают на фрилансе, без посещения офисов. В таких условиях сложно найти себе партнера для секса», - говорят исследователи и цитируют результат прошлогодней работы британских коллег, которые выяснили, что у 26 годам каждый восьмой миллениал оставался девственником.

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