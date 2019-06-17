Диагностировать психоз научили искусственный интеллект

Ученые продолжают встраивать искусственный интеллект в самые разные сферы жизни. Например, в процессы диагностики и профилактики различных заболеваний.

Ученые из медицинской школы Гарварда совместно с сотрудниками университета Эмори объявили о создании нового программного алгоритма, который способен прогнозировать на ранних стадиях вероятность развития психоза. «Новая разработка, - пояснили ученые интернет - порталу Next Web, - анализирует голос человека и по его специфическим особенностям распознает продромальную фазу психоза».

СПРАВКА GT: Продромальной называют самую раннюю стадию заболевания. В это время у человека появляются «странности» в поведении, которые не всегда очевидны для окружающих. Соответственно, и к врачу на обследование с ними не идут. Впрочем, наличие симптомов не означает, что они «вырастут» в шизофрению.

Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.

"Речь «выдает» зарождающийся психоз тем, что у человека отмечается низкий уровень семантической плотности, появляются слова, имеющие отношение к звукам и голосам, что, в свою очередь, указывает на слуховые галлюцинации, которыми часто сопровождается психоз", - говорят авторы разработки.

Уже проведены испытания нового алгоритма искусственного интеллекта. Его результативность - 93%. Причем «узнавал» ИИ не только психоз, но и некоторые психические расстройства. Например, приближение депрессии. По словам ученых, это очень хороший показатель, так как те тесты, которыми сейчас пользуются диагносты для определения психических проблем, не превышают 80%.

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Фото: blogs.pcmag.ru