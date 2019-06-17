Ожидающий награду мозг предсказал симптомы расстройства психики

Бразильские ученые, изучавшие причины возникновения биполярного расстройства и способы его прогнозирования на ранних стадиях, сделали неожиданное открытие. И рассказали о нем в журнале «Биологическая психиатрия: когнитивная неврология и нейровизуализация».

Как сообщает издание, группа ученых их университета Флуминенса под руководством Летиции де Оливейра, провела серию экспериментов, в рамках которой при помощи аппарата МРТ анализировались мыслительные процессы добровольцев на предмет выявления индивидуальных биомаркеров.

На одном их этапов 90 испытуемых, у которых ранее отмечались психические расстройства типа депрессивного состояния и тревожности, ожидали получения некоего вознаграждения. Ученые отметили, что мозг реагировал на мысли о нем и предвкушение награды определенным образом.

Так, в частности, выяснилось, что активность одного из участков мозга, а именно вентролатеральной префронтальной коры, в этот момент изменилась, приблизившись по показателям к показателям, свойственным для биполярного расстройства.

На сновании этого исследователи делают вывод, что по мозговой активности можно будет в будущем не только прогнозировать вероятность развития биполярных расстройств, но и предсказывать тяжесть симптомов.

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Фото: uc-cecil.ru