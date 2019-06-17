Мизофония существует – заявляет профессор психиатрии

Профессор психиатрии Дамиан Денис специализируется на изучении того, каким образом звуки, которые нас окружают, влияют на психику.

Причиной такого пристального внимание стало давнее наблюдение, как отдельные звуки буквально за несколько секунд способны привести в состояние бешенства даже очень уравновешенного человека.

«Науке давно известно о существовании мизофонии (это термин, обозначающий состояние, когда сильные отрицательные эмоции, по большей части гнев и тревога, возникают, как реакция на определенные звуки, издаваемые окружающими). Большинство людей считает, что это самое обыкновенное раздражение и не придают ему значения. Однако, по мнению Денис, не все так просто.

Мизофония - это довольно серьезное расстройство. И, хотя на сегодняшний день она практически не изучена, игнорировать ее никак нельзя. Профессор и ее коллеги уверены, что мизофония - серьезное психиатрическое или невротическое состояние.

Настолько серьезное, что часто ее симптомы (из-за недостаточной изученности клинической картины) у детей принимают за синдром дефицита внимания или даже аутизм.

Дамиан Денис провела эксперимент. Волонтерам давали прослушать записи, в которые были включены мизофонические звуки, такие как, например, чавканье или тяжелое прерывистое дыхание. У части испытуемых в момент прослушивания резко участилось сердцебиение, их «накрыло» волной отвращения или гнева. Что зафиксировал аппарат МРТ.

На основании этого был сделан вывод, что мозг некоторых людей (тех, у кого есть предрасположенность к мизофонии) воспринимает определенные звуки как раздражитель и реагирует соответствующим образом, защищаясь при помощи тревоги и дистресса.

«Работа будет продолжаться - говорит Денис. - Нам необходимо не только описать клиническую картину расстройства, но и определить способы его выявления и лечения».

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Фото: takprosto.cc