Технологии помогают бороться с одиночеством

Ученые из йоркского университета заявляют, что все гипотезы о том, что современные технологии делают людей одинокими и несчастными, мягко говоря, преувеличены. И что на самом деле именно благодаря доступу к некоторым из них человек может чувствовать себя не одиноким.

Участниками исследования, на основании которого был сделан такой вывод, стали 445 человек. Ровно половина из них были бездомными и имели в анамнезе психические расстройства.

По словам ведущего автора исследования, профессора из Департамента социальной работы и социальной политики Йоркского университета, исследование показывает, что технология может оказать положительное влияние на жизнь того, кто одинок.

Все они во время эксперимента ежедневно имели неограниченный доступ к радио, телевизору и смартфонам. Как оказалось, к концу исследования, у всех испытуемых чувство одиночества уменьшилось, а психическое состояние стабилизировалось.

По мнению Марин Уэббер, профессора, руководившего группой, «полученные результаты показали ценность той роли, которую технология может играть в борьбе с одиночеством, наряду с другими формами поддержки».

И все дело здесь в том, - уверена Уэббер, - что посредством телевидения, радио и гаджетов люди делятся эмоциями. И таким образом влияют на психоэмоциональное состояние друг друга.

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Фото: takprosto