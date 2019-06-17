Современные подростки все дольше не взрослеют

Британский журнал, посвященный проблемам здоровья детей и подростков «Ланцет» (Lancet Child & Adolescent Health) опубликовал статью - отчет о новом исследовании, посвященном вопросу взросления.

В ней ученые утверждают, что условия, в которых дети растут и развиваются сегодня, «продляют» для них период подросткового возраста.

Еще совсем недавно считалось, что половое созревание наступает в 12-13 лет у девочек и 13-14 - у мальчиков. И к 20 годам юноши и девушки переходили в следующую возрастную категорию - взрослость, и требования, которые предъявлялись к ним обществом существенно изменялись.

В последнее десятилетие все стало кардинально меняться. Несмотря на то, что вторичные половые признаки у детей начинают формироваться теперь лет с десяти, подростки становятся год от года все более инфантильными.

«Еще 5-10 лет назад физиологи считали, что мозг заканчивает развиваться к 19-20 годам (тогда же, кстати, начинают резаться зубы мудрости). С этого возраста заканчивался подростковый период. Новые данные, полученные нами в результате исследования, говорят, что формирование мозга к 20 годам не заканчивается. Из этого следует вывод, что подростковый возраст у новых поколений продляется. Примерно, если говорить только о физиологии, до 24 лет», - поделились исследователи своими выводами.

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