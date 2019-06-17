Курильщики чаще страдают от депрессии

Серия исследований, проведенных американскими учеными, выявили прямую зависимость между наличием у человека психических расстройств и степенью тяжести никотиновой зависимости. Новые данные опросов показывают, что люди депрессией больше курят, чем те, у кого ее нет.

Согласно имеющейся статистике 43% курильщиков в возрасте 20 - 40 лет страдают депрессивными расстройствами.

Среди мужчин от 40 до 55 лет депрессия диагностирована у 55%. Среди курящих женщин 20 - 39 лет таких 50%.

Доля взрослых, которые в настоящее время курят, как правило, увеличивается с увеличением тяжести депрессии. Даже люди со слабыми депрессивными расстройствами более склонны к употреблению сигарет, чем те, у кого нет упадочных симптомов.

Взрослые с депрессией чаще выкуривали по пачке сигарет в день, а первую сигарету - в течение 5 минут после пробуждения - показатель тяжелого курения. Кроме того, им значительно сложнее расстаться с сигаретами - сформировавшаяся зависимость значительно сильнее, чем у психически здоровых.

Впрочем, специально проведенное исследование, изучавшее как влияет депрессия на способность расстаться с сигаретами, показало, что при интенсивном лечении сделать это возможно. Что подразумевает такое лечение? Методы, аналогичные тем, которые также используются для борьбы с депрессией: когнитивно-поведенческую терапию или антидепрессанты.

По итогам проведенной работы ученые делают вывод о необходимости разработки специальной программы, в рамках которой никотинозависимых людей будут не только проверять на наличие психических заболеваний, но и комплексно лечить.

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