Наклон головы выдает желание доминировать над людьми

Мы часто смотрим на лица людей, пытаясь понять, что они думают или чувствуют. При этом мы, чаще неосознанно, анализируем мимику: сужены ли глаза расширены, повернут рот вверх или вниз и т.п.

Но результаты исследования, проведенного колумбийскими учеными, опубликованные в июньском номере журнала Psychological Science, показывают, что выражение лица не является единственным источником этой информации-мы также делаем выводы из положения головы собеседника.

"Наклон головы вниз изменяет восприятие лица, так что нейтральное лицо (лицо без движения мышц или изменения его выражения) кажется более доминирующим, если голова наклонена вниз, - объясняют исследователи Закари Уиткауэр и Джессика Трейси. - Этот эффект вызван тем, что такой наклон головы приводит к искусственному появлению опущенных и V-образных бровей, которые, в свою очередь, вызывают восприятие агрессии, запугивания и доминирования."

В режиме онлайн 101 добровольцу - участнику исследования показывали аватарки из соцсетей с нейтральными выражениями лица и одним из 3 головных положений: опрокинуто вверх 10 градусов, нейтрально (0 градусов), или опрокинуто вниз 10 градусов.

Участники оценивали степень доминирования для каждого аватара: этот человек стремится контролировать, а этот - готов использовать агрессивную тактику, чтобы добиться своего.

Результаты показали, что участники оценили изображения с наклоненной вниз головой вниз как более доминирующие, чем с нейтральными или поднятыми вверх головами.

В рамках второго онлайн-исследования 570 участников оценивали изображения реальных людей. Результаты оказались аналогичными предыдущим.

При этом для того, чтобы сделать вывод, оказалось достаточным видеть только часть лица вокруг глаз и бровей.

Уиткауэр и Трейси отмечают, что эти результаты могут иметь практические последствия для наших повседневных социальных контактов.

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Фото: medicalxpress.com