Воспоминания о людях зависят от нашего к ним отношения здесь и сейчас

По мере того, как воспоминания стираются из памяти, мы оцениваем чувства, некогда испытанные к человеку, исходя из сегодняшнего отношения к нему. К такому выводу пришли психологи университета из Южного Миссисипи.

Они проанализировали воспоминания о самых главных людях - родителях: что и как помнит человек о них относительно разных периодов своего детства.

"Воспоминания о любви, которую мы чувствовали в детстве к нашим родителям, являются одними из самых ценных аспектов автобиографической памяти, - говорит Лоуренс Патихис, автор исследования. - Однако, результаты нашей работы показывают, что эти воспоминания о любви весьма податливы. И не всегда правдивы, ведь на них оказывает влияние переоценка жизненных установок, которая происходит у человека в определенные периоды жизни».

Проще говоря, если меняется наше отношение к человеку (в любую сторону и независимо от причин), то и память «подстроится». Например, если, став взрослым, человек теряет взаимопонимание с матерью или отцом, у них становятся напряженные отношения, то и воспоминания о детстве в родительском доме лишаются теплоты.

Такие выводы учеными были сделаны на основании серии экспериментов. В первом приняли участие 301 человек. Перед началом все они рассказали о том, какие отношения с родителями сложились у них на момент начала взрослой жизни. Потом участники вспоминали (и подробно описывали) о том, что помнят о своих родителях в разные годы: когда учились в первом классе, пятом и девятом. И какие чувства (как они помнят) испытывали тогда.

Одной группе предлагались подсказки, направлявшие ход воспоминаний, другой предлагалось делать это самостоятельно.

"Наше исследование дало новое знание о том, что наши текущие оценки людей становятся ниже, если мы сосредоточены на негативе. Это, в свою очередь, уменьшает положительные аспекты детских воспоминаний", - говорит Патихис.

Читайте также: Почему мы не помним своего детства

Фото: yandex.ru/clck