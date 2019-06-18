Психологи: дети готовы идти на жертвы ради справедливости

Чувство справедливости происходящего возникает у человека примерно в трехлетнем возрасте. Именно тогда человек начинает понимать, что кого-то обидели, и у него возникает желание помочь «жертве», утешить ее или наказать обидчиков.

К такому выводу пришли психологи из университета Нью - Йорка. Они провели эксперимент, участниками которого стали 200 детей от 3 до 6 лет.

Дети играли, катаясь на спиральной горке. В определенный момент им показывали видео, где маленький мальчик рвет и портит чужой рисунок и при этом видно, что он очень доволен собой. Участникам эксперимента говорили, что сейчас это ребенок присоединится к ним, чтобы вместе поиграть.

И предлагали выбрать, как они хотят поступить: повесить на горку знак со словом «открыто» или со словом «закрыто».

Детям объяснили, что если они «закроют» горку, то играть на ней не сможет никто, ни мальчик из видеосюжета, ни они сами.

Отказ от развлечения ради того, чтобы наказать другого за плохой поступок (порча чужой вещи) - это та «цена», которую малыш должен был бы «заплатить» за восстановление справедливости, чтобы наказать того, кто обидел другого человека.

«Примерно половина детей выбрали табличку «закрыто», - говорится в итоговом отчете исследователей. - Причем, чем старше были дети, тем выше процент «борцов за справедливость», готовых за это «платить».

На втором этапе исследования психологи попытались понять, от чего зависит хелание детей наказать другого человека. Одним из них говорили, что мальчик с видео ходит с ними в один детский сад. Другим - что он, например, из другого города. Проще говоря, детям давали установку, что «хулиган» «свой» или «чужой».

Как оказалось, дети, так же, как и взрослые, готовы простить «своих», а вот к «чужим» на снисхождение рассчитывать почти не приходится.

На третьем этапе эксперимента некоторые дети получали значок шерифа, то есть, по условиям игры - власть и обязанность следить за порядком. И картина в корне поменялась: «шерифы» строже относились к «своим». «Такое изменение поведения по отношению к «своим» (детям из одной с ними группы) объясняется тем, что ребенок почувствовал ответственность за поведение тех, кто ему «подчинен». И, соответственно, строже стал с них «спрашивать» за совершенные поступки» - говорят психологи.

Да данном этапе наблюдений психологи пока не готовы определить, что является «двигателем» поведения детей: воспитание или некие врожденные свойства мозга. Ясно одно: чувство справедливости проявляется в довольно сложных формах даже у маленьких детей.

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