Последствия стресса зависят от активности

Реакция на стресс у всех людей разная. Но она всегда обусловлена психологическими особенностями: чем активнее человек, тем меньше у него вероятность получить психологическую травму. И наоборот: предпочитающие плыть по течению, ничего не делая, стрессируют сильнее.

Проще говоря, приведет стресс к развитию посттравматического синдрома или нет, зависит от основной психологической установки человека, - говорят психологи российского южно - уральского университета, недавно закончившие первый этап исследований реакций на стресс.

Они отмечают, что задача, которую ставили перед собой, приступая к экспериментам была выяснить, почему некоторые люди пережив психотравму долгие годы потом испытывают повышенный уровень тревожности, видят во снах кошмары и т.д.

В качестве рабочей гипотезы было взято предположение, что реакция на стресс и вызванные им последствия обусловлены гормональной реакцией организма. То есть с тем, какое количество определенных гормонов (например, кортизола) «выбрасывается» в кровь в психотравмирующей ситуации.

В качестве объектов наблюдения в этот раз выступили лабораторные мыши. «Раздражителем» стал кошачий запах. За время эксперимента мыши испытали стресс 10 раз. Их в эти моменты записывали на видео и фиксировали показатели работы мозга и уровень «всплеска» кортизола с помощью приборов. Наблюдение проводилось в 3 этапа: во время стрессовой ситуации, через неделю и потом еще через месяц после нее.

В результате мыши разделились на две группы. Одни вели себя активно: много двигались, нападали «на врага» и всячески пытались защитить себя. Другие же были пассивны: в момент стресса просто застывали на месте.

Как оказалось, у первой группы была снижена активность миндалевидного тела мозга (этот участок «отвечает» за тревожность) и концентрация гормонов стресса тоже была меньше, чем у «пассивных» в стрессовой ситуации мышей из второй группы.

Таким образом, подводя итог эксперимента заявляют исследователи, «нам удалось выявить связь между поведенческой и физиологической реакцией на стресс. Возможно, агрессия - не единственное проявление активности: важно делать хоть что-то. Разобраться в этом окончательно помогут результаты нового исследования, теперь уже с участием людей».

Конечной целью экспериментов является разработка новых лекарств для лечения посттравматических расстройств.

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Фото: yandex.ru/clck