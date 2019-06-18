Буллинг со стороны одноклассников меняет мозг подростков

Подростки, которым приходится сталкиваться с буллингом, подвергаются риску не только получить серьезную психотравму, но и изменение в строении головного мозга.

К такому выводу пришла группа ученых из 5 стран после того, как изучили особенности строения мозга у нескольких сотен подростков, которые подвергались травле в школе.

Для исследования были взяты данные проводившихся ранее обследований молодых людей: сканирование мозга в возрасте 14 и 19 лет и опросы на предмет психологической обстановки в школе.

В выборку включили подростков, которых травили одноклассники: кого-то слабо и время от времени, кого-то сильно и постоянно. У всех респондентов были зафиксированы психологические проблемы: тревожность или депрессивные расстройства.

Кроме того, сканирование показало, что у этих ребят сразу 2 мозговые зоны - скорлупа и хвостатое ядро - были меньшего объема, чем у их сверстников, не сталкивавшихся с буллингом по отношению к себе.

Психофизиологи уверены, что названные изменения в мозге ведут к проблемам с мотивацией, вниманием, сложностям эмоционального характера и еще ряду психологических проблем.

«Уменьшение объемов мозга в ответ на стресс неудивительно, - говорят ученые, проводившие это исследование. - Мозг вообще довольно пластичный орган и способен меняться не только в юности, но и даже и во вполне взрослом возрасте».

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