Хорошие новости для «жаворонков»

Ощущаете себя «жаворонком» и встаете утром полным сил? Рано ложитесь спать, рано встаете и считаете, что день будет более продуктивным, чем у «сов»? Для вас хорошие новости - последние исследования хронотипов подтверждают все эти мысли.

36 лет исследований: факты и цифры

Исследователи Манчестерского университета представили данные проекта, стартовавшего еще в 1983 году. По итогам оценки 6 375 человек ученые определили связи между хронотипом, здоровьем и физическими показателями людей, благодаря чему вывели несколько занимательных фактов.

Первый факт: «утренние» хронотипы действительно более здоровы. Исследование подтверждает: «вечерние» люди в целом имеют более высокий риск развития гипертонии и ожирения. Подтверждает выкладки печальная статистика смертей:

86,1% в кластере «вечерние хронотипы»;

77,1% в кластере «утренние хронотипы».

Конечно, человек может думать, что готов стать «утренним» и даже пытаться изменять свой режим, но выводы ученых беспощадны: по мере взросления хронотип не меняется. Хотя некоторые участники отмечали, что с возрастом начинают раньше ложиться, фактические данные сна не подтверждали особых изменений.

Далее: с возрастом, как уже поминалось, многие начинают раньше ложиться, однако время пробуждения чаще всего остается неизменным. Также было выведено примерное «идеальное» время завтрака для обоих хронотипов:

«вечерние»: около 8:30 утра;

«утренние»: около 7 часов утра.

Из плюсов для «сов» отмечены более высокая социальная активность (за счет большего количества активности в вечерние часы) и схожий с «жаворонками» уровень стрессоустойчивости. В остальном «совы» более склонны к вредным привычкам (алкоголь, курение, вредная еда), а значит, их здоровье более уязвимо.

Итог: не все так плохо

«В нашем распоряжении были невероятные ресурсы, благодаря чему мы смогли определить точки «переплетения» хронотипов с нашей жизнью. Данные о возрасте, качестве жизни, личности, клинические и лабораторные анализы, привычки питания - мы отслеживали множество факторов, чтобы преодолеть возможные неточности предыдущих исследований в этой области.

Может показаться, что вы заранее оказались в невыгодном положении и стали «заложником» своего хронотипа. Но это не значит, что будучи «совой», вы обречены на более раннюю смерть. Используйте наши данные, чтобы попробовать улучшить свои привычки и отказаться от самых пагубных. Относитесь к своему здоровью бережно - и сможете точно так же, как и «жаворонки», наслаждаться жизнью», - отмечают специалисты.

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Фото: volyninfo.com