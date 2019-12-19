Человеческий мозг-потемки. Продолжение

Особенности человеческого мозга, о которых говорилось раньше, не являются единственными, а только лишь открывают список человеческих «необычностей». О том, как сформировать привычку, сколько друзей может быть у человека, как делать то, чем раньше никогда в жизни не занимались и многое другое далее в статье.

Очень многие люди, начиная что-то новое, например, новую жизнь или диету с понедельника, очень часто жалуются на то, что у них не получается сформировать привычку чем-то регулярно заниматься. В конечном итоге изначальное желание пропадает, а попытки «начать все заново» сводятся к нулю. Согласно исследованиям ученых, для того, чтобы человеку привыкнуть что-то делать регулярно, необходимо 66 дней, т.е. практически два месяца. Чем сложнее поставленная цель, тем больше времени необходимо для того, чтобы привыкнуть и выработать привычку.

Например, тем, кто хотел чаще заниматься спортом, понадобилось в 1,5 раза больше времени, нежели тем, кто старался есть на обед овощи и фрукты. Более того, ученые отмечают, что при формировании привычки, 1-2 пропущенных дня не отразятся фатально на общем процессе, а вот неделя- вполне может свести все усилия на нет.

Следующим интересным фактом является то, что человек очень сильно переоценивает будущее, неважно положительное или нет. Каждый из нас хоть раз слышал от знакомых о том, как ужасно, что его уволили с работы или как счастлива будет подруга, когда выйдет замуж. На самом деле, проведенные исследования показывают, что человек переоценивает положительный эффект грядущих событий и что реальное влияние от них на человеческий мозг намного меньше.

Еще один интересный факт- человек не может иметь очень много друзей. Речь не о друзьях в социальных сетях, где их может насчитываться тысячи, а о близких людях. Согласно исследованиям психологов, в среднем количество близких друзей у одного человека может варьироваться от 50 до 150. Такую точную цифру ученые получили благодаря «числу Данбара», названного в честь английского ученого антрополога Робина Данбара.

Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни слышал поговорку «глаза боятся-руки делают». Следующую «суперспособность» человеческого мозга можно как раз охарактеризовать этим выражением. Если попросить человека сделать, то чего он никогда не делал, то сначала он впадет в ступор, а затем все-таки попытается попробовать то, о чем его просили. Например, если дать человеку планшет, которым он никогда раньше не пользовался, и попросить почитать оттуда книги, несмотря на незнание использования техники, человеческий мозг начнет мысленно выстраивать модель дальнейших действий. Казалось бы, как? Все очень просто, выстраиваемые мысленно модели базируются на прошлом опыте действий человека, схожих с тем, что ему предстоит делать сейчас и на интуиции.

Продолжать список особенностей человеческой психологи можно бесконечно долго, но даже те факты, что были описаны в статье, не могут не восхищать. Ведь человеческий мозг настолько многогранен и сложен для изучения, что совсем неясно, удастся ли кому-нибудь раскрыть его полный потенциал, или человечество так и останется в неведении о том, какие изумительные возможности кроются в нем. Время покажет.

Фото: newsfixboard.com